В Ростовской области стартовал первый конкурс «Народный музей Дона 2026»

В Ростовской области объявили о запуске конкурса «Народный музей Дона 2026». Организатором конкурса выступил банк «Центр-инвест» при поддержке партнёров.
Конкурс приурочен к Году единства народов России и направлен на поддержку тех предприятий и организаций, которые сохраняют историю, хотя музейное дело и не является их основной работой.
По словам научного руководителя банка «Центр-инвест», д.э.н, профессора Василия Высокова, каждый житель Дона по-своему творческий, а музеи — это не только прошлое, но и большой импульс для будущего.
«Мы решили провести этот конкурс, чтобы привлечь внимание к музеям, оценить их реальное состояние и понять, как мы можем улучшить экспозиции», — подчеркнул он.
Принять участие в состязании могут предприятия и организации любого масштаба — от малого бизнеса до госучреждений. Главное условие: работа на территории донского региона. Исключение составляют только профессиональные государственные и муниципальные музеи.
Заявки принимаются в пяти номинациях:
— «Лучший музейный проект организации крупного бизнеса»,
— «Лучший музейный проект организации среднего бизнеса»,
— «Лучший музейный проект организации малого бизнеса»,
— «Лучший музейный проект государственного учреждения»,
— «Лучший музейный проект некоммерческой организации».
Добавим, что помимо банка «Центр-инвест» организаторами конкурса стали ростовский областной музей краеведения, фестиваль «Чистое поле», Союз работодателей Ростовской области и «Эксперт Юг».
