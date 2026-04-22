В Ростовской области стартовал первый конкурс «Народный музей Дона 2026»

В Ростовской области объявили о запуске конкурса «Народный музей Дона 2026». Организатором конкурса выступил банк «Центр-инвест» при поддержке партнёров.

Конкурс приурочен к Году единства народов России и направлен на поддержку тех предприятий и организаций, которые сохраняют историю, хотя музейное дело и не является их основной работой.

По словам научного руководителя банка «Центр-инвест», д.э.н, профессора Василия Высокова, каждый житель Дона по-своему творческий, а музеи — это не только прошлое, но и большой импульс для будущего.

«Мы решили провести этот конкурс, чтобы привлечь внимание к музеям, оценить их реальное состояние и понять, как мы можем улучшить экспозиции», — подчеркнул он.

Принять участие в состязании могут предприятия и организации любого масштаба — от малого бизнеса до госучреждений. Главное условие: работа на территории донского региона. Исключение составляют только профессиональные государственные и муниципальные музеи.

Заявки принимаются в пяти номинациях:

— «Лучший музейный проект организации крупного бизнеса»,

— «Лучший музейный проект организации среднего бизнеса»,

— «Лучший музейный проект организации малого бизнеса»,

— «Лучший музейный проект государственного учреждения»,

— «Лучший музейный проект некоммерческой организации».

Добавим, что помимо банка «Центр-инвест» организаторами конкурса стали ростовский областной музей краеведения, фестиваль «Чистое поле», Союз работодателей Ростовской области и «Эксперт Юг».

