Режим повышенной готовности ввели около завода Нител в Нижнем Новгороде

Аварийный объект на бывшем участке завода «Нител» признан опасным спустя 20 лет после остановки строительства.

Мэрия Нижнего Новгорода постановлением от 22 апреля ввела режим повышенной готовности в Приокском районе. Соответствующий документ опубликовала городская администрация. Причиной принятия экстренных мер стало аварийное состояние заброшенного недостроя, расположенного по адресу проспект Гагарина, 45Б.

Данный объект ранее находился в собственности завода «Нител» — здесь планировали возвести цех гальванопокрытий. Однако работы были заморожены, а более 20 лет назад бывшие акционеры вывели площадку из структуры предприятия. С тех пор здание стояло заброшенным и постепенно приходило в негодность, создавая угрозу безопасности.

Согласно принятому постановлению, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обязано взять ситуацию под контроль. Ведомству поручено ежемесячно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) актуальную информацию о ходе работ по устранению аварийной ситуации на данном участке.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели из-за аварийного дома в Нижнем Новгороде.