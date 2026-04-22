Режим повышенной готовности ввели около завода Нител в Нижнем Новгороде

Мэрия Нижнего Новгорода постановлением от 22 апреля ввела режим повышенной готовности в Приокском районе. Соответствующий документ опубликовала городская администрация. Причиной принятия экстренных мер стало аварийное состояние заброшенного недостроя, расположенного по адресу проспект Гагарина, 45Б.
Данный объект ранее находился в собственности завода «Нител» — здесь планировали возвести цех гальванопокрытий. Однако работы были заморожены, а более 20 лет назад бывшие акционеры вывели площадку из структуры предприятия. С тех пор здание стояло заброшенным и постепенно приходило в негодность, создавая угрозу безопасности.
Согласно принятому постановлению, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области обязано взять ситуацию под контроль. Ведомству поручено ежемесячно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) актуальную информацию о ходе работ по устранению аварийной ситуации на данном участке.
