В парке Героев-летчиков в Волгограде высадили почти сотню кленов

В Волгограде озеленения дождался парк Героев-летчиков в Дзержинском районе, который раньше был больше похож на пустырь, чем парковую зону. Подрядчик уже высадил там 98 серебристых кленов, сообщает мэрия Волгограда. Все деревья крупные, от 4 до 7 метров высотой, и уже скоро начнут давать не только кислород, но и тень. Также в ближайшее время здесь высадят 97 лип и более 150 кустарников.