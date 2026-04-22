В парке Героев-летчиков в Волгограде высадили почти сотню кленов

Все деревья крупные, от 4 до 7 метров высотой.

В Волгограде озеленения дождался парк Героев-летчиков в Дзержинском районе, который раньше был больше похож на пустырь, чем парковую зону. Подрядчик уже высадил там 98 серебристых кленов, сообщает мэрия Волгограда. Все деревья крупные, от 4 до 7 метров высотой, и уже скоро начнут давать не только кислород, но и тень. Также в ближайшее время здесь высадят 97 лип и более 150 кустарников.

Для ухода за растениями ранее смонтировали поливочный водопровод. Параллельно с озеленением рабочие продолжают мостить пешеходные дорожки. Скоро в парке появятся и малые архитектурные формы.

— Работы по обновлению участка общей площадью свыше шести тысяч квадратных метров планируется завершить в текущем году, — напомнили в администрации Волгограда.