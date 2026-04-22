Почти полтысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области

496 мигрантов выдворили за пределы Российской Федерации судебные приставы Нижегородской области за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
Большинство подвергнутых выдворению иностранцев — уроженцы Туркменистана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Среди нелегалов были также граждане Вьетнама, Кот-д’Ивуара Кубы, Конго, Индии, Египта, Ганы.
У иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать на территории РФ.
В ближайшие 5 лет въезд на территорию нашей страны для нарушителей закрыт.
Узнать больше по теме
