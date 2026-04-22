Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти полтысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области

В ближайшие 5 лет они не смогут въехать в Россию.

Источник: Время

496 мигрантов выдворили за пределы Российской Федерации судебные приставы Нижегородской области за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.

Большинство подвергнутых выдворению иностранцев — уроженцы Туркменистана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Среди нелегалов были также граждане Вьетнама, Кот-д’Ивуара Кубы, Конго, Индии, Египта, Ганы.

У иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать на территории РФ.

В ближайшие 5 лет въезд на территорию нашей страны для нарушителей закрыт.

