Движение транспорта ограничат по бульвару Заречному, улицам Геройской и Космонавта Комарова

С 06:00 23 апреля до 23:00 7 мая в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей будет частично ограничено движение транспорта по бульвару Заречному, улицам Геройской и Космонавта Комарова в районе пересечения с трамвайными путями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.