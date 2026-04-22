Движение транспорта ограничат по бульвару Заречному, улицам Геройской и Космонавта Комарова

Проезд транспорта будет организован по одной полосе в каждом направлении.

С 06:00 23 апреля до 23:00 7 мая в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей будет частично ограничено движение транспорта по бульвару Заречному, улицам Геройской и Космонавта Комарова в районе пересечения с трамвайными путями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Проезд транспорта в месте производства работ будет организован по одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, в это же время будет закрыто движение в районе дома № 1к1 по улица Глеба Успенского на пересечении с трамвайными путями.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.