Разработана технология создания фоточувствительных пленок для сенсоров и микросхем

В вузе отметили, что наилучшие результаты показали пленки, содержащие 4% кадмия и нанесенные методом магнетронного распыления на кремниевые подложки. Они продемонстрировали высокую чувствительность к свету и рекордно быстрый отклик (всего 25 микросекунд). Разница между сопротивлением в темноте и при освещении достигала пятикратного значения. Исследователи отмечают, что взаимодействие пленки с кремниевой подложкой приводит к формированию гетероперехода, что дополнительно усиливает фотоэлектрический эффект и делает возможной интеграцию таких слоев в кремниевые чипы.