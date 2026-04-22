Разработана технология создания фоточувствительных пленок для сенсоров и микросхем

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Группа ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегой из Москвы представили новую технологию получения фоточувствительных пленок. Она открывает возможности для производства высокоскоростных сенсоров и интеграции фоточувствительных элементов непосредственно в кремниевые микросхемы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Особенность новой технологии заключается в том, что ученые предложили использовать вакуумные методы (магнетронное распыление и электронно-лучевое испарение) для формирования тонких фоторезистивных слоев. Эти методы позволяют создавать пленки, совместимые с кремниевыми технологиями. В ходе работы были получены пленки толщиной от 50 до 500 нанометров с различным содержанием кадмия», — сказали в пресс-службе.
В вузе отметили, что наилучшие результаты показали пленки, содержащие 4% кадмия и нанесенные методом магнетронного распыления на кремниевые подложки. Они продемонстрировали высокую чувствительность к свету и рекордно быстрый отклик (всего 25 микросекунд). Разница между сопротивлением в темноте и при освещении достигала пятикратного значения. Исследователи отмечают, что взаимодействие пленки с кремниевой подложкой приводит к формированию гетероперехода, что дополнительно усиливает фотоэлектрический эффект и делает возможной интеграцию таких слоев в кремниевые чипы.
По словам ученых, быстрый отклик в 25 микросекунд делает разработанные пленки перспективными для применения в датчиках пламени, искр, лазерных импульсов, а также в оптоэлектронных системах и устройствах мониторинга. Возможность регулировать состав материала позволяет настраивать чувствительность сенсоров под различные диапазоны спектра (от синего до ближнего инфракрасного).
Исследователи отмечают, что предложенная технология может стать основой для создания нового поколения фоточувствительных элементов, совместимых с современными производственными процессами микроэлектроники.