Бизнес и государство объединятся для строительства социальных объектов

В малых и средних городах России проживает около 39 млн человек, или 27% населения страны. При этом, по данным ВЦИОМ, города с населением до 100 тысяч человек планируют покинуть 29% жителей трудоспособного возраста. Одной из причин такой ситуации является неудовлетворительное состояние инфраструктуры. Особенно остро эта проблема стоит в малых и средних городах, что приводит к дефициту квалифицированного персонала и сложностям в удержании кадров даже при высокой зарплате.