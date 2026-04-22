В Липецке обновят улицу знаменитого летчика-аса

Участок улицы Литаврина, названной в честь легендарного летчика-аса, Героя Советского Союза Сергея Литаврина, отремонтируют в Липецке при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
Протяженность улицы, расположенной в самом центре Липецка, составляет 170 метров. Обновляемый отрезок соединяет улицы Октябрьскую и Первомайскую.
Работы начались с демонтажа бортовых камней. Далее специалистам предстоит срезать изношенное покрытие на участке общей площадью свыше 1,5 тыс. кв. м, уложить новое полотно, заменить бордюры и заасфальтировать пешеходные дорожки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.