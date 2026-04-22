В Курской области возобновляют льготную аренду земли в приграничье

Правительство России и Госдума одобрили инициативу курского губернатора о возобновлении льготной аренды областной земли и участков с неразграниченной собственностью в девяти приграничных муниципалитетах до 30 июня. Ставка сохранится на уровне 1 ₽ Аналогичную меру рекомендовано ввести и для муниципальных земель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Льготный порядок действовал с августа 2024-го по июнь 2025 года на федеральном уровне, однако с июля прошлого года был отменен для договоров, заключенных на торгах. До конца 2025-го ставка в 1 рубль применялась только к договорам без торгов.

Господин Хинштейн прокомментировал возобновление льготной меры: «Если бизнес не имел возможности использовать землю и получать прибыль, то и платить за нее не должен. Нам важно создать условия для перезапуска экономики в приграничье, неоправданная финансовая нагрузка на предпринимателей недопустима».

В феврале «Ъ-Черноземье» писал, что малому и среднему бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей в 2026 году направят 10,5 млрд руб. поддержки.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
