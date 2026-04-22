Команда Подмосковья по пауэрлифтингу стала победителем чемпионата России

Женская сборная Московской области по пауэрлифтингу заняла первое место в командном зачете чемпионата России в дисциплине «жим классический», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Турнир прошел в Москве с 1 по 6 апреля при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Так, в весовой категории до 63 кг золотую медаль завоевала Ульяна Суслова с результатом 112,5 кг. Елена Луценко также показала результат 112,5 кг и стала серебряным призером. Бронзовые награды получили Дарья Валиахметова в категории до 52 кг, пожав 90 кг, и Елизавета Никитина (до 57 кг, 100 кг). В активе команды в итоге 37 очков.
Подмосковные спортсменки также успешно выступили в дисциплине «жим». Серебряные медали завоевали Ульяна Суслова и Дарья Валиахметова, бронзовым призером стала Ксения Петрякова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.