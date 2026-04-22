Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в Сургут и Югру из Волгограда возобновят в июне

Со 2 июня аэропорт Волгограда возобновит отправку рейсов в Сургут и город Югру Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в воздушной гавани. Авиакомпания Ютэйр уже открыла продажи билетов на рейсы.

Вылеты будут выполняться два раза в неделю по следующему расписанию: в Сургут по вторникам и пятницам, в Волгоград по понедельникам и четвергам.

Отметим, что ранее в пресс-службе волгоградской воздушной гавани также объявили о возобновлении с 13 июня рейсов в Батуми. Вылеты будут выполняться еженедельно по субботам. Время полета составит 2 часа 35 минут.