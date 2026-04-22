Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухогруз «Каффа», задержанный в марте по подозрению в «бродяжничестве», по-прежнему находится в Швеции

Судну запретили выходить в море, пока экипаж не устранит технические замечания.

Сухогруз «Каффа», который шведские власти задержали в начале марта, до сих пор не может выйти в Балтийское море. Об этом, ссылаясь на посла России в Стокгольме Сергея Беляева, пишет РИА Новости в среду, 22 апреля.

«Сам сухогруз остаётся под запретом на плавание до исправления высказанных Транспортным управлением Швеции технических замечаний. Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами», — заявил дипломат.

Шведские власти считают, что «Каффа» может быть судном без гражданства. У них есть вопросы к структуре собственности и страховке сухогруза.