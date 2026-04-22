«Считали из кабинетов?»: калининградцы жалуются на странные решения по организации движения

В своём ответе администрация города заявила, что перед изменением схемы провели мониторинг и зафиксировали крайне низкий поток. С 7:30 до 8:30 в сторону центра выехали всего два автомобиля, днём — ещё два, а в вечерний час пик — ни одного. Интенсивность движения по Советскому проспекту в центр, по данным мэрии, достигает от 432 до 776 машин в час в разное время. На основании этих данных было принято решение запретить поворот налево, чтобы «исключить помехи и ДТП».