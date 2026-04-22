После гибели школьницы, выпавшей из окна гимназии в Калининграде, СК возбудил уголовное дело

Днём 22 апреля в Калининграде 14-летняя школьница выпала из окна четвёртого этажа гимназии. В тяжёлом состоянии девочку более получаса реанимировали на месте ЧП, а затем на скорой увезли в Детскую областную больницу. Вскоре школьница скончалась не приходя в сознание несмотря на квалифицированную медицинскую помощь.