После гибели школьницы, выпавшей из окна гимназии в Калининграде, СК возбудил уголовное дело

14-летняя девочка получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице.

Источник: Клопс.ru

После падения школьницы из окна калининградской гимназии возбуждено уголовное дело. Об этом «Клопс» сообщили в Следственном комитете РФ по Калининградской области.

По какой именно статье УК возбуждено дело, в региональном Следкоме не уточнили. В ведомстве пояснили, что в рамках его расследования следствие детально установит обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Днём 22 апреля в Калининграде 14-летняя школьница выпала из окна четвёртого этажа гимназии. В тяжёлом состоянии девочку более получаса реанимировали на месте ЧП, а затем на скорой увезли в Детскую областную больницу. Вскоре школьница скончалась не приходя в сознание несмотря на квалифицированную медицинскую помощь.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше