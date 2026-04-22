КС встал на сторону россиянки, которой доначислили НДФЛ при продаже жилья

Рассмотрение дела состоялось по жалобе Александры Догарь из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее дом был изъят для муниципальных нужд в 2017 году, ей предоставили новое жилье. Когда в 2021 году она решила продать недвижимость, налоговая служба потребовала уплатить НДФЛ, так как срок владения составлял менее пяти лет. Сейчас налогоплательщики могут претендовать на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более пяти лет либо более трех лет, если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования или при приватизации.