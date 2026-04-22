КС встал на сторону россиянки, которой доначислили НДФЛ при продаже жилья

Конституционный суд защитил право граждан на льготный срок владения жильем при изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
22 апреля суд установил, что правила налоговых льгот, действующие для московской программы реновации, должны применяться по аналогии и в других регионах, если жилье изъято у собственника принудительно.
Рассмотрение дела состоялось по жалобе Александры Догарь из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее дом был изъят для муниципальных нужд в 2017 году, ей предоставили новое жилье. Когда в 2021 году она решила продать недвижимость, налоговая служба потребовала уплатить НДФЛ, так как срок владения составлял менее пяти лет. Сейчас налогоплательщики могут претендовать на освобождение от налогообложения доходов от продажи жилья, если оно было в их собственности более пяти лет либо более трех лет, если такое жилье было приобретено, например, в порядке наследования или при приватизации.
Нижестоящие суды отказали женщине, аргументируя это тем, что льгота по «сложению» сроков владения (старая квартира + новая) прописана в Налоговом кодексе (п. 2 статьи 217.1 НК) только для участников московской программы реновации.
КС признал текущую трактовку закона несправедливой, указав, что:
пятилетний срок владения указан, чтобы отличить обычное жилье от объекта для спекулятивной перепродажи — если человека заставили сменить квартиру (в данном случае — изъятие для нужд города), он не должен нести дополнительные налоговые потери.
программа реновации — лишь один из видов принудительного отчуждения имущества.
при изъятии жилья по градостроительным программам или для муниципальных нужд собственник часто не имеет выбора; новое жилье может не полностью соответствовать его потребностям.
Законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование.
