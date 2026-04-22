105 воронежцев вернулись домой из украинского плена

Домой из украинского плена вернулись 105 воронежцев. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев. Количество обращений участников специальной военной операции и членов их семей, по розыску военнослужащих и возвращению из плена продолжает расти.
Из общего числа возвращенных военнослужащих 77 человек вернулись в течение 2025 года. Омбудсмен отметил, что активно взаимодействует с профильными ведомствами, а также с Фондом «Защитники Отечества» и региональными учреждениями реабилитации, включая центр «Семь ступеней».
