Клещи переместились из леса на придомовые территории в Пермском крае

Чаще всего клещи атакуют жителей Перми (41 случай), Пермского района (38) и Краснокамского округа (20). Примечательно, что лес перестал быть главным местом опасности: 51% нападений произошли на придомовых территориях, еще 28% — на дачных участках. В лесных массивах пострадали лишь 21% обратившихся. Лабораторные исследования подтверждают реальную опасность: один из снятых клещей оказался инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом. Активность паразитов зафиксирована на 36 административных территориях края.