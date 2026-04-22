Свыше 16 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства за два дня

Свыше 16,5 тысячи жителей Нижегородской области уже выбрали общественные пространства, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Такие данные за первые два дня рейтингового голосования привели в региональном правительстве.
Всего на выбор нижегородцев выставлено 93 объекта — скверы, парки и бульвары в 23 муниципалитетах, включая Нижний Новгород и Кстовский район. Голосование стартовало 21 апреля, его открыл президент России Владимир Путин. Оно продлится до 12 июня, а принять участие в нем могут все граждане старше 14 лет. После подведения итогов для территорий-победителей уже в этом году подготовят проекты, а сами работы по благоустройству запланированы на 2027 год.
Напомним, что с 2025 года в России по инициативе президента Владимира Путина начал действовать национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его главная задача — обеспечить граждан качественной и современной социально значимой инфраструктурой. В состав нацпроекта входит 11 федеральных программ, которые охватывают широкий спектр направлений: от формирования комфортной городской среды и модернизации коммунального хозяйства до развития дорожной сети, жилищного строительства и общественного транспорта.