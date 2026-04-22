В Подмосковье провели экологическую акцию на берегах Репинских прудов

Субботники на берегах водоемов одновременно проходили в десяти регионах России. Также был организован телемост, чтобы участники смогли поприветствовать друг друга. В этот день более 70 жителей и волонтеров собрались на берегу Репинских прудов в Подмосковье, чтобы сделать прибрежную зону чище. Уточняется, что проект продолжится еще на двух локациях в Коломне — у Щуровских прудов и на берегу реки Коломенки.