В Подмосковье провели экологическую акцию на берегах Репинских прудов

В ней приняли участие более 70 жителей и волонтеров.

Экологическая акция «Вода России», действующая при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», прошла 17 апреля на берегу Репинских прудов в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Субботники на берегах водоемов одновременно проходили в десяти регионах России. Также был организован телемост, чтобы участники смогли поприветствовать друг друга. В этот день более 70 жителей и волонтеров собрались на берегу Репинских прудов в Подмосковье, чтобы сделать прибрежную зону чище. Уточняется, что проект продолжится еще на двух локациях в Коломне — у Щуровских прудов и на берегу реки Коломенки.

«В прошлом году было 178 подобных акций, в этом году мы повторим такое же количество мероприятий по очистке берегов рек… Было убрано суммарно по территории Московской области с берегов рек 1800 кубометров мусора. Это все было вывезено, утилизировано», — рассказал заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.