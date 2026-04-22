В Ростовскую область приехали кошачьи лемуры

В Ростовскую область приехали экзотические зверьки: из петербургского зоопарка прибыли два кошачьих лемура — мама с дочкой. Взрослая самка родилась в 2019 году, малышка — в 2024-м. Обе активные, здоровые и очень красивые. Сейчас новосёлы находятся на месячном карантине, после чего присоединятся к своим сородичам. «Надеемся, что самки смогут создать семью и дать потомство уже в нашем парке. Мы сделаем всё, чтобы им было максимально комфортно», — рассказала директор южного парка птиц «Малинки» Элеонора Моргунова. Напомним, на территории парка уже работает зона острова Мадагаскар, где всё лето живут кошачьи лемуры.