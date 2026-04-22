Вооруженная охрана и видеонаблюдение: в Башкирии ужесточили требования к безопасности школ

В школах Башкирии ужесточили требования к охране и антитеррористической защите. Об этом рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки министерства просвещения республики Ришат Канипов на заседании рабочей группы в Курултае.
Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, в школы и колледжи направлены рекомендации по антитеррористической безопасности с типовыми правилами пропускного режима, основанными на национальных стандартах.
С 1 марта 2026 года школы с высокой категорией опасности перешли на двухрежимную охрану. В дневное время — с 07:00 до 19:00, когда в здании находятся ученики, — должна дежурить вооруженная охрана, предпочтительно охранники 5-го или 6-го разряда. В ночное время, в праздники и на летних каникулах достаточно невооруженной охраны. Для школ 1-й и 2-й категорий опасности предусмотрено дополнительное финансирование: охранники вправе применять спецсредства — резиновые палки, наручники и гражданское оружие.
Канипов напомнил, что по закону охранять школы могут только частные охранные организации — ЧОПы. Сейчас обсуждается возможность сэкономить, заменив ночную физическую охрану видеонаблюдением, однако это потребует дополнительных расчетов: установка новых камер может обойтись дороже.
На вопрос рабочей группы о том, выполняются ли все рекомендации на практике, докладчик ответа не дал, сославшись на постановление Правительства РФ № 1006: персональная ответственность за антитеррористическую защищенность школ лежит на их руководителях.
Еженедельно в школах проводятся проверки документации, систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. До 30 марта во всех учебных заведениях прошел «Месячник контроля пропускной системы». 27 марта состоялись учения по действиям при вооруженном нападении. Недавно прошли всероссийские учения по сценариям теракта и с участием беспилотников — в них были задействованы все образовательные организации республики: детские сады, школы, колледжи и летние лагеря.