Вооруженная охрана и видеонаблюдение: в Башкирии ужесточили требования к безопасности школ

С 1 марта 2026 года школы с высокой категорией опасности перешли на двухрежимную охрану. В дневное время — с 07:00 до 19:00, когда в здании находятся ученики, — должна дежурить вооруженная охрана, предпочтительно охранники 5-го или 6-го разряда. В ночное время, в праздники и на летних каникулах достаточно невооруженной охраны. Для школ 1-й и 2-й категорий опасности предусмотрено дополнительное финансирование: охранники вправе применять спецсредства — резиновые палки, наручники и гражданское оружие.