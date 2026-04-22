Пенсионер из Полесска отдал мошенникам почти 10 млн рублей из своих сбережений

Пенсионер из Полесского округа отдал мошенникам более 9,7 миллиона рублей из своих сбережений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мошенники позвонили на телефон 73-летнего мужчины. Неизвестный представился сотрудником банка и убедил пенсионера в том, что доверенность на совершение операций с его имуществом и деньгами попала в чужие руки. Для сохранения сбережений мошенник рекомендовал срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт».
Пожилой мужчина отправил на указанные реквизиты почти десять миллионов рублей. После этого он обратился в местный отдел полиции. Следователь возбудил уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество».