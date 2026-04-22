Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Полесска отдал мошенникам почти 10 млн рублей из своих сбережений

Мужчину убедили перевести деньги на «безопасный счёт».

Пенсионер из Полесского округа отдал мошенникам более 9,7 миллиона рублей из своих сбережений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мошенники позвонили на телефон 73-летнего мужчины. Неизвестный представился сотрудником банка и убедил пенсионера в том, что доверенность на совершение операций с его имуществом и деньгами попала в чужие руки. Для сохранения сбережений мошенник рекомендовал срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт».

Пожилой мужчина отправил на указанные реквизиты почти десять миллионов рублей. После этого он обратился в местный отдел полиции. Следователь возбудил уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество».

