Во Дворце бракосочетания Тверской области открылась выставка семейных фото

Выставка фотографий «От первой встречи до юбилея совместной жизни» открылась во Дворце бракосочетания Тверской области 20 апреля. Ее организовали в поддержку национального проекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
В основе выставки заложены реальные истории счастливых семей Верхневолжья. Проект реализуется Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» совместно с Главным управлением записи актов гражданского состояния Тверской области.
«Наша выставка — это не просто собрание красивых фотографий. Это эмоциональное зеркало для каждого зрителя. Мы хотим, чтобы, глядя на эти живые, настоящие истории, молодые люди вдохновлялись на создание своих крепких, многодетных семей», — отметила руководитель проектного офиса «Большая семья — Тверская традиция» Алина Крукова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.