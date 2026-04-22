Во Дворце бракосочетания Тверской области открылась выставка семейных фото

Она рассказывает истории пар от первой встречи до юбилея совместной жизни.

Выставка фотографий «От первой встречи до юбилея совместной жизни» открылась во Дворце бракосочетания Тверской области 20 апреля. Ее организовали в поддержку национального проекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.

В основе выставки заложены реальные истории счастливых семей Верхневолжья. Проект реализуется Благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» совместно с Главным управлением записи актов гражданского состояния Тверской области.

«Наша выставка — это не просто собрание красивых фотографий. Это эмоциональное зеркало для каждого зрителя. Мы хотим, чтобы, глядя на эти живые, настоящие истории, молодые люди вдохновлялись на создание своих крепких, многодетных семей», — отметила руководитель проектного офиса «Большая семья — Тверская традиция» Алина Крукова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.