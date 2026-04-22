Что запрещено в Терентьев день, 23 апреля 2026 года

Даты светского календаря на 23 апреля — это соседство возвышенного и земного одновременно. Всемирный день книги и авторского права, учрежденный ЮНЕСКО, и День велосипедиста в России, рожденный из легенды об уральском умельце. Один — про бессмертие мысли, другой — про скорость и ветер. Но оба — про движение. В одном случае — ума, в другом — тела.
День книги: столица — Рио-де-Жанейро.
23 апреля 1995 года ЮНЕСКО провозгласило Всемирным днем книги и авторского права. Дата выбрана не случайно: именно 23 апреля 1616 года ушли из жизни три великих писателя — Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. А еще в этот день родились Владимир Набоков, Морис Дрюон и Халльдоур Лакснесс. Сама судьба, кажется, подписалась под этим выбором.
Корни праздника уходят в Каталонию, где 23 апреля — день Святого Георгия. Там существует традиция: мужчины дарят женщинам розы, а женщины в ответ — книги. Книготорговцы Барселоны еще в 1923 году устроили ярмарку в память о Сервантесе. А в 1996 году праздник впервые отметили официально.
Сегодня книги — не просто источник знаний, но и объект защиты. Авторское право, которому посвящена вторая часть названия, — это та невидимая стена, что позволяет писателям и издателям жить своим трудом. В России закон об авторском праве впервые приняли в 1830 году.
С 2001 года ЮНЕСКО присуждает звание Всемирной столицы книги. В 2025 году им стал Рио-де-Жанейро. А в России к этому дню приурочена акция «Библионочь». В 2026 году она пройдет 25 апреля.
День велосипедиста: о свободе и ветре в лицо.
Второй праздник — куда более локальный, но оттого не менее интересный. 23 апреля в России отмечают. И тут тоже есть свой герой.
Легенда гласит: в 1801 году уральский крепостной Ефим Артамонов собрал «самокатную установку» — деревянную конструкцию с двумя колесами, переднее — в человеческий рост, заднее — вдвое меньше. Барин отправил изобретателя в велопробег от села Верхотурье до Москвы — почти 2 тысячи километров, — чтобы удивить императора Александра I. Кремль изобретение оценил: Артамонову даровали вольную.
Правда это или вымысел — историки спорят. Но сам факт: праздник живет, объединяя любителей двухколесного транспорта по всей стране. В этот день проходят велопарады, открытие сезона, тематические выставки и проч.
День велосипедиста в России — неофициальный, но оттого не менее любимый праздник. Он о свободе, о ветре в лицо, о том, что даже без бензина можно уехать далеко. Если верить легенде — на 2000 километров.
Мученик Терентий: защитник кротких душ.
Два праздника на одной дате — не случайность. Книга и велосипед имеют больше общего, чем кажется. Оба — способы передвижения. Один переносит нас в другие миры, другой — по улицам родного города. Оба требуют усилий: чтение — работы ума, велосипед — работы ног. И оба дарят чувство свободы, которое не купить.
Так что 23 апреля — день, чтобы открыть книгу и сесть на велосипед. Или прочитать книгу о велосипеде. Или, наконец, дописать свою — пока авторское право еще в силе.
В церковном же календаре это день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия и иных 36-ти. Христианские святые, пострадавшие за веру в III веке во времена гонений императора Деция. По преданию, они были схвачены и после жестоких мучений обезглавлены за отказ принести жертву языческим богам. В народной традиции Терентий почитался как защитник кротких душ. В народном календаре этот день получил яркое и говорящее название: Терентий Маревный.
Название «Маревный» возникло не случайно. В этот день крестьяне внимательно наблюдали за восходом солнца. Считалось, что если оно поднимается в туманной дымке, которую в старину называли «маревом», то год будет хлебородным, а урожай — богатым. Если же солнце вставало ясное, чистое, без всякой дымки — это предвещало неурожай, и крестьянам предстояло перепахивать озимые поля и засевать их заново яровыми культурами.
Обряды 23 апреля: Покаяние жён.
Главным персонажем этого дня у наших предков было Солнце. Они поклонялись небесному огню, ведь Солнце являлось источником тепла и света, давало жизнь растениям и помогало созревать зерну. Солнечный свет уподобляли Богу и считали его святым, добрым и чистым. Хорошей приметой было, если солнечный свет попадал на человека или его дом — это приносило удачу и счастье.
И потому главным обрядом дня было наблюдение за восходом солнца.
Крестьяне вставали до зари и выходили в поле смотреть на восход. Если солнце вставало в мареве (туманной дымке), это сулило богатый урожай хлеба. Старики говорили: «Терентий — день солнцезахода». Считалось, что появление солнца в окружении дымки предвещает хлебородный год.
Хорошей приметой было, если солнечный свет попадал на человека или его дом. Верили, что это приносит удачу и счастье. В такие дни люди стремились оставить двери и окна открытыми, чтобы позволить лучам проникнуть внутрь жилища.
Был в этот день у наших предков и особый женский обряд — Покаяние жён.
На Терентия существовало особое поверье для женщин, которые имели за собой грех (измены или другие проступки перед мужьями). Чтобы сохранить семейное счастье, благополучие и покой, им полагалось признаться своим мужьям в содеянном. Перед этим они три дня соблюдали строгий пост и помогали нуждающимся. Считалось, что только так можно очистить душу и вернуть мир в семью.
Традиции Терентьева дня: загадать желание.
Существовала в Терентьев день и красивая традиция загадывать желания у березы. Нужно было найти молодую березку, обнять ее и прошептать свое желание. Затем на ветке березы завязывали ленточку или кусочек ткани и оставляли подношение — хлеб, сахар или монету. Это гарантировало, что желание сбудется.
В ряде регионов в этот день был обычай «выкликать весну». Молодежь собиралась на лугу или в поле и обращалась к весне с просьбой прийти побыстрее и принести с собой тепло.
По поведению пауков предсказывали погоду на ближайшее время:
если появлялись молодые паучки — скоро установится тепло;
если старые пауки сидели высоко на паутине — ночью возможны заморозки;
если паук сидел в углу, завернувшись в паутину — ждали ночных заморозков.
Хозяйки в этот день тщательно мыли полы, стирали одежду и белье, ухаживали за комнатными растениями. Считалось, что благодаря этим действиям в доме воцарится мир и покой, а гости будут с удовольствием навещать его хозяев.
Знахари собирали в этот день первые лекарственные травы и готовили из них настойки и отвары, веря, что они обладают особой целебной силой.
Запреты 23 апреля: не лгать, не завидовать.
Чего категорически нельзя было делать 23 апреля?
Свататься, делать предложение или соглашаться на него — главный запрет дня. Считалось, что брак будет несчастливым и недолговечным, в семье будут постоянные ссоры и измены.
Ругаться, конфликтовать, ссориться, испытывать злобу — конфликты могут затянуться до Троицы (8 июня), а маленькая обида может обернуться большой бедой.
Петь, танцевать, громко праздновать день рождения — веселье может обернуться слезами.
Употреблять алкоголь — это привлекает внимание злых сил, можно нажить врагов.
Пользоваться острыми и колющими предметами — можно порезаться или уколоться, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем.
Работать в саду и огороде — посаженное не вырастет или даст плохой урожай; в поле работать тоже нельзя, чтобы не навлечь град.
Охотиться на птиц — нарушителя ждут беды и несчастья.
Ломать и рубить деревья — к несчастью.
Лгать, обманывать, завидовать, желать кому-либо зла — все плохое вернется сторицей.
Отдавать какие-либо вещи и одежду из дома (даже в долг) — чтобы навсегда не распрощаться с удачей и благополучием.
Подметать пол веником — можно лишиться здоровья и денег.
Проливать воду — к неприятностям.
Делать крупные покупки — к убыткам.
Оставлять пустым погреб — к нищете.
Брать с собой в дорогу иголку и нитку — поездка будет неудачной.
Мыться перед дальней дорогой — к неприятностям в пути.
Девушкам и парням сидеть дома — можно надолго остаться одинокими.
Целовать чужого ребенка младше 5 лет — чтобы не вызвать болезни.
После захода солнца нельзя было оставлять на столе грязную посуду, стричь волосы, давать деньги в долг, считать их, спорить, заниматься домашними делами, выносить мусор, стирать, смотреться в зеркало — считалось, что иначе счастье, удача, мир и достаток могут покинуть дом.
Одним словом, 23 апреля — это день почитания солнца и установления гармонии в семье через покаяние.
Центральное место занимает наблюдение за восходом — по мареву предсказывали будущий урожай. Интересно переплетение христианской памяти о мученике Терентии с древнейшими, дохристианскими верованиями в живительную силу солнечного света и культом березы как дерева, исполняющего желания.
Особый обряд покаяния жен отражает стремление к очищению совести и сохранению семейного мира. Многочисленные запреты (на сватовство, ссоры, веселье, алкоголь, острые предметы, работу в саду, охоту, отдачу вещей из дома) направлены на то, чтобы не разгневать высшие силы и сохранить удачу, здоровье и благополучие в доме.
День приходится на Фомину седмицу, что добавляет к народным обрядам пасхальную радость и тему прощения и примирения.
Как прожить 23 апреля: обними березку, убери с душой.
Как современному человеку наиболее гармонично прожить день 23 апреля и с пользой для себя адаптировать традиции предков к повседневной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Встретьте рассвет. Встаньте пораньше и выйдите на балкон или просто подойдите к окну, чтобы встретить солнце. Посмотрите, есть ли дымка, какого цвета небо. Загадайте желание на будущий урожай (в переносном смысле — на успех в ваших делах и проектах).
2. Попросите прощения у близких. Если у вас есть неразрешенные конфликты или обиды, сегодня отличный день, чтобы попросить прощения и помириться. Даже если всё хорошо, просто скажите родным тёплые слова.
3. Загадайте желание у березы. Найдите в парке молодую березку, обнимите её, прошепчите своё самое сокровенное желание. Повяжите на ветку ленточку (можно взять с собой). Оставьте под деревом монетку или кусочек хлеба — как символ благодарности природе. Это красивый, экологичный ритуал, который поднимает настроение.
4. Проведите уборку с душой. Следуя древней традиции, наведите порядок в доме: вымойте полы, протрите пыль, полейте цветы. Делайте это с мыслями о мире и уюте в вашем доме.
5. Не ссорьтесь и не конфликтуйте. Постарайтесь провести день в мире с собой и окружающими. Если чувствуете, что назревает конфликт — мягко уйдите от него. Помните, что маленькая обида может обернуться большой бедой.
6. Не планируйте свадьбу и не делайте предложения. Если вы только собирались сделать предложение или назначить дату свадьбы, лучше перенесите это на другой день — по народному поверью, брак может быть несчастливым.
7. Не употребляйте алкоголь. Хотя бы сегодня откажитесь от спиртного — это полезно для здоровья и, по поверью, убережёт от привлечения злых сил.
8. Понаблюдайте за пауками. Если увидите в доме паука, не убивайте его. Просто понаблюдайте за его поведением — это поможет предсказать погоду и просто развлечёт.
9. Много ходите пешком. Если есть возможность, устройте долгую прогулку. Считается, что это приносит удачу.
10. Не отдавайте вещи из дома. Постарайтесь сегодня ничего не отдавать и не одалживать — чтобы не лишиться удачи и благополучия.
Приметы дня на 23 апреля:
Солнце в туманной дымке (мареве) — к хлебородному году.
Солнце ясное, без дымки — придется перепахивать озимые.
Появились молодые паучки — скоро установится тепло.
Старые пауки сидят высоко на паутине — ночью возможны заморозки.
Паук в углу, завернувшись в паутину — к ночным заморозкам.
Пауки на улице показались — быть теплу.
На лещине пушистые сережки — заморозков больше не будет.
Утром туман стелется низко — к хорошей погоде.
Ветер с востока — возможны заморозки.
Утром много росы — к хорошему урожаю огурцов.
Много звёзд на ночном небе — к богатому урожаю ягод и грибов.
Зацвел одуванчик — морозов уже не будет.
Зацвели яблони и груши — можно сеять овес.
Птицы сидят на ветках — к жаркому и солнечному лету.
Дождь пошел — малина уродится.
Дождь перед выходом из дома — дорога будет удачной.
Правая нога увязла в грязи — к удаче.
Левая нога увязла в грязи — к счастью и покою в доме.