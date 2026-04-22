В Ярославской филармонии состоится 2-я сессия Академии молодых дирижеров

Вторая сессия Академии молодых дирижеров пройдет с 13 по 17 мая на базе Ярославской государственной филармонии в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.
Наставником в этот раз станет выдающийся дирижер из Китая Цзян Цзиньи. Международный музыкальный образовательный проект — это уникальная возможность для студентов оперно-симфонического дирижирования совершенствовать свое мастерство. Академия проходит при участии Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.
Увидеть работу проекта можно будет 16 мая на концерте «Симфония чувств», который пройдет в местной филармонии. Молодые зрители могут посетить мероприятие по Пушкинской карте.
