В Ярославской филармонии состоится 2-я сессия Академии молодых дирижеров

Наставником в этот раз станет дирижер из Китая Цзян Цзиньи.

Источник: Национальные проекты России

Вторая сессия Академии молодых дирижеров пройдет с 13 по 17 мая на базе Ярославской государственной филармонии в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.

Наставником в этот раз станет выдающийся дирижер из Китая Цзян Цзиньи. Международный музыкальный образовательный проект — это уникальная возможность для студентов оперно-симфонического дирижирования совершенствовать свое мастерство. Академия проходит при участии Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.

Увидеть работу проекта можно будет 16 мая на концерте «Симфония чувств», который пройдет в местной филармонии. Молодые зрители могут посетить мероприятие по Пушкинской карте.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.