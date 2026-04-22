В Калининграде назвали специальность с зарплатой до 500 тысяч рублей

Кандидатам также обещают релокационный пакет.

В апреле рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Калининграде возглавил стоматолог-ортопед. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

«Успешный кандидат должен иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат специалиста и релевантный опыт работы от трёх лет. Компания предлагает зарплату до 500 тыс. рублей и релокационный пакет», — говорится в сообщении.

На втором месте — вакансия врача хирурга-флеболога с зарплатой от 150 тыс. рублей. Работодатель предоставляет релокационный пакет и бесплатное обучение.

На третьем месте — электромеханик по лифтам с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное образование.

В рейтинг также вошли вакансии директора магазина с зарплатой до 126 тыс. рублей и мастера-механика цеха с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

