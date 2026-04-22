Свыше 16,5 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства в первые два дня после старта кампании

За первые сутки с момента старта рейтингового голосования за объекты будущего благоустройства свой выбор на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru сделали больше 6000 нижегородцев, а к вечеру второго дня количество голосов выросло уже до 16500.
В Нижегородской области на рейтинговое голосование выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.
Рейтинговое голосование стартовало 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Старт голосованию дал президент России Владимир Путин.
До 12 июня граждане России старше 14 лет могут выбрать, что именно нужно благоустроить в том районе, где они живут. После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
Как проголосовать:
Перейдите на ресурс zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажмите на кнопку «Голосовать». Авторизуйтесь в «Госуслугах». Выберите муниципальное образование. Определите из списка одну общественную территорию. Проголосуйте.
Напомним, что с 2025 года в России по инициативе президента РФ Владимира Путина началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».
