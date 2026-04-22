Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли кандидатуры на должность омбудсмена

В ГД внесли кандидатуры Лантратовой, Сухарева и Прокофьева на пост омбудсмена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека РФ в мае, сообщает пресс-служба ГД.

«В Государственную Думу внесены три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации… Все кандидатуры внесены в соответствии со статьей 155 Регламента Государственной Думы. Голосование Государственной Думы по ним состоится в мае», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фракция КПРФ выдвинула кандидатуру члена думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева, фракция ЛДПР — первого зампреда комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева, и фракция «Справедливая Россия» — кандидатуру Яны Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Подчеркивается, что кандидатуру Лантратовой также поддержала фракция «Единая Россия».

Кроме того, как сообщил источник в Госдуме, фракции ГД воспользовались своим правом внесения кандидатур на пост уполномоченного по правам человека в России, их внесли КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

«Идет конкурентная борьба. Все процедуры публичны. В ближайшее время кандидатуры рассмотрит профильный комитет. А голосование по ним состоится в мае, сразу после региональной недели», — добавил источник.

