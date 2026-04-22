В Госдуму внесли кандидатуры на должность омбудсмена

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госдума рассмотрит кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека РФ в мае, сообщает пресс-служба ГД.
«В Государственную Думу внесены три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации… Все кандидатуры внесены в соответствии со статьей 155 Регламента Государственной Думы. Голосование Государственной Думы по ним состоится в мае», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фракция КПРФ выдвинула кандидатуру члена думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева, фракция ЛДПР — первого зампреда комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева, и фракция «Справедливая Россия» — кандидатуру Яны Лантратовой, председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Подчеркивается, что кандидатуру Лантратовой также поддержала фракция «Единая Россия».
«Идет конкурентная борьба. Все процедуры публичны. В ближайшее время кандидатуры рассмотрит профильный комитет. А голосование по ним состоится в мае, сразу после региональной недели», — добавил источник.