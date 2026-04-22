В Ростове скончался известный биолог Юрий Реков

Юрий Иванович за всю свою карьеру в общей сложности провел в морских и речных научно-исследовательских рейсах более 6 лет, приняв участие в 126 экспедициях. Именно он в 1977 году возглавил первую в истории института ледовую экспедицию. Коллеги из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства вспоминают о нем как о человеке, чье имя стало символом преданности профессии.