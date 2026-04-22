В Ростове скончался известный биолог Юрий Реков

В Ростове-на-Дону ушел из жизни выдающийся биолог, кандидат наук и почетный работник рыбного хозяйства России Юрий Реков. Он скончался на 80-м году жизни, оставив после себя колоссальное научное наследие.
Юрий Иванович за всю свою карьеру в общей сложности провел в морских и речных научно-исследовательских рейсах более 6 лет, приняв участие в 126 экспедициях. Именно он в 1977 году возглавил первую в истории института ледовую экспедицию. Коллеги из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства вспоминают о нем как о человеке, чье имя стало символом преданности профессии.
Биография Юрия Рекова — это не только кабинетные исследования, но и личное мужество. В 1987 году он принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, за что был удостоен благодарности командования.
Свою научную деятельность ученый посвятил экологии родного края. В 2000 году он успешно защитил диссертацию, посвященную динамике численности и структуре популяции азовского осетра в условиях меняющегося климата и режима моря.
Коллектив издания «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Ивановича.
