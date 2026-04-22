В Репьевском районе Воронежской области отремонтируют 7 километров дороги

Ремонт проведут на 7 км дороги Репьевка — Краснолипье — Россошки — граница Хохольского района в Репьевском районе Воронежской области. Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Дорога соединяет села Репьевка, Краснолипье, Новосолдатка, Россошки, а также Репьевский и Хохольский районы. Всего ее протяженность составляет 34 км. Работы ведутся поэтапно с 2023 года.
В этом году на участке укрепят основание дороги и обочины, уложат высококачественный асфальтобетонный материал, который увеличивает срок службы покрытия и используется для дорог с высокой интенсивностью движения. Кроме того, специалисты восстановят остановки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.