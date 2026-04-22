Рейсы в столицу Югры стартуют из волгоградского аэропорта в начала лета

Самолёты будут летать по вторникам и пятницам, прибытие в Волгоград — по понедельникам и четвергам.

Авиакомпания «Ютэйр» со 2 июня возобновляет прямое авиасообщение между Волгоградом и Сургутом — крупнейшим и старейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по утверждённому расписанию, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

С первого месяца лета у жителей Волгоградской области появится возможность напрямую улететь в Сургут. «Ютэйр» запускает рейсы дважды в неделю: вылет из Волгограда запланирован на 00:45 по вторникам и пятницам, а обратное прибытие из Сургута в Волгоград — на 23:45 по понедельникам и четвергам.

Билеты уже поступили в продажу на официальных сайтах волгоградского аэропорта и авиакомпании.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о коллекции снимков Boeing, которую собрал местный школьник.