В Краснодарском крае школьникам рассказали о работе ветеринара

Учащиеся школы № 1 им. В. Н. Березуцкого Мостовского района Краснодарского края посетили ветеринарную клинику, сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии региона. Экскурсия была организована в соответствии с нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Так, в операционном блоке школьники ознакомились с современным оборудованием и специализированными инструментами, которые используют для проведения операций животным. Ребятам рассказали о различных видах хирургических вмешательств, а также познакомили их с требованиями к санитарному режиму, обеспечивающему безопасность пациентов и персонала.
В лечебном отделе учащиеся изучили основные методы диагностики заболеваний у животных, понаблюдали за процессом осмотра животных и узнали, как ветеринарные врачи ставят диагнозы и назначают лечение. Кроме того, им рассказали о современных лекарственных средствах и методах терапии.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.