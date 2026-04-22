Число мигрантов в Евросоюзе достигло рекордных 64 млн человек

Ранее в Германии зафиксировали падение числа заявок на убежище. За первый квартал 2026 года их количество сократилось на 23%, до 28,9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Европейского агентства по предоставлению убежища (EUAA), это самый низкий показатель с 2015 года. В результате страна опустилась с первого на четвертое место в Евросоюзе по числу запросов защиты, пропустив вперед Францию (34,6 тыс.), Испанию (32,6 тыс.) и Италию (32,6 тыс.).