Число мигрантов в Евросоюзе достигло рекордных 64 млн человек

Количество мигрантов в Евросоюзе достигло 64,2 млн человек в 2025 году. Об этом говорится в отчете Центра исследований и анализа миграции при независимом институте RFBerlin, который является филиалом датского благотворительного фонда Rockwool Foundation. Исследование основано на данных Евростата и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Годовой прирост числа иностранцев, родившихся за пределами стран ЕС, составил 2,1 млн человек. В 2010 году в Евросоюзе насчитывалось около 40 млн мигрантов. Таким образом, за последние 15 лет этот показатель увеличился более чем на 60%, а общая доля мигрантов в структуре населения ЕС достигла 14,2%.
В Германии проживает почти 18 млн человек, родившихся за границей, причем около 72% из них находятся в трудоспособном возрасте. Испания, в свою очередь, демонстрирует самый быстрый рост: только за 2025 год число мигрантов в стране увеличилось примерно на 700 тыс., достигнув 9,5 млн человек. Таким образом, Испания обеспечила около трети общего прироста мигрантов по всему Евросоюзу. Следом по численности иностранного населения идут Франция (8,5 млн), Италия (6,4 млн) и Нидерланды (2,9 млн).
В небольших по численности населения государствах доля мигрантов значительно выше среднего по ЕС. Лидирует Люксембург — 51,6%. На Мальте и Кипре мигранты составляют около трети населения. Высокие показатели также в Швеции, Бельгии и Австрии — в диапазоне 18−21%. Наименьшая доля мигрантов зафиксирована в странах Восточной Европы: в Польше, Словакии и Болгарии этот показатель не превышает 5%. В Чехии, по данным исследования, он составляет около 8,3%.
Почти три четверти всех заявлений о предоставлении убежища подаются в четырех странах: Испании, Италии, Франции и Германии. Лидером по приему беженцев является Германия, где насчитывается 2,7 млн беженцев. Самый высокий уровень бремени по приему беженцев относительно численности населения, согласно отчету, приходится на Чехию, Кипр и Австрию.
Авторы отчета, профессор Томмазо Фраттини и профессор Кристиан Дусманн, подчеркивают, что миграционные потоки в Европе формируются под влиянием демографического давления, геополитических кризисов и сохраняющегося дисбаланса на рынках труда. Исследователи обращают внимание на разнородный состав мигрантов: в Германию едут преимущественно беженцы из Сирии и Афганистана, в то время как в Испании доминируют мигранты из стран Латинской Америки.
Ранее в Германии зафиксировали падение числа заявок на убежище. За первый квартал 2026 года их количество сократилось на 23%, до 28,9 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Европейского агентства по предоставлению убежища (EUAA), это самый низкий показатель с 2015 года. В результате страна опустилась с первого на четвертое место в Евросоюзе по числу запросов защиты, пропустив вперед Францию (34,6 тыс.), Испанию (32,6 тыс.) и Италию (32,6 тыс.).
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».