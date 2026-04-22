Берег Волги в Ярославле очистили от мусора

В субботнике в Ярославле приняли участие 50 человек, среди которых были активисты, волонтеры и иностранные студенты — члены Международного клуба дружбы Ярославской области. Совместными усилиями они очистили прибрежную зону от мусора. Уточняется, что цель акции — сформировать экологическую культуру и бережное отношение к природе через вовлечение жителей страны в практические действия по благоустройству и уборке территорий.