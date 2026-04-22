Берег Волги в Ярославле очистили от мусора

В субботнике приняли участие 50 человек.

Уборку берега Волги рядом с приютом «Верность» провели в Ярославле в ходе Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Она проходит с 18 апреля по 3 мая при поддержке национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.

В субботнике в Ярославле приняли участие 50 человек, среди которых были активисты, волонтеры и иностранные студенты — члены Международного клуба дружбы Ярославской области. Совместными усилиями они очистили прибрежную зону от мусора. Уточняется, что цель акции — сформировать экологическую культуру и бережное отношение к природе через вовлечение жителей страны в практические действия по благоустройству и уборке территорий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.