В Перми после обновления открылась библиотека № 22

В Кировском районе Перми вновь начала работать библиотека № 22, которая прошла модернизацию. Обновленное пространство теперь соответствует современным стандартам и сочетает в себе функции библиотеки, центра семейного чтения и площадки для досуга детей и подростков.
В ходе ремонта в здании изменили планировку, оборудовали новые зоны и закупили современную технику и мебель. Для посетителей создали отдельные отделы: для подростков, младших школьников и дошкольников, а также выделили площадку для проведения мероприятий. Книжный фонд пополнили — сейчас он насчитывает более 18 тысяч изданий. Оформление выполнено в тематике путешествий.
Кроме того, в библиотеке появилась отдельная зона для взрослых с системой самостоятельного обслуживания — здесь можно брать и возвращать книги без помощи сотрудников.
Всего в 2026 году в Перми планируют открыть 12 модернизированных библиотек.
До конца апреля после ремонта заработают еще несколько учреждений. В частности, 23 апреля откроется библиотека № 28 в Свердловском районе. В Кировском районе 28 апреля начнут работу библиотека № 7 и детская библиотека № 3. А 29 апреля в Дзержинском районе примет посетителей библиотека № 35, которая получит имя художника Станислава Ковалева и будет оформлена по мотивам его работ.