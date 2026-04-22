Предпринимателей Краснодара приглашают на обучение по продажам

Муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа» в Краснодаре приглашает на курс «Эффективные продажи», который пройдет с 5 по 28 мая. Поддержка предпринимателей организована по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городской администрации.
Уточняется, что пройти обучение смогут предприниматели и жители Краснодара, которые хотят открыть собственное дело. Курс будет проходить в очном формате.
«Участников ждут восемь занятий по четыре академических часа. Программа курса включает изучение основ продаж, техник повышения конверсии, метода СПИН (техника продаж. — Прим. ред.), а также способов противодействия манипуляциям», — отметили в администрации.
Участие бесплатное. Чтобы стать слушателем, необходимо до 5 мая пройти регистрацию на сайте центра по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.