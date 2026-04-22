МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области до 17 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается в четверг, 23 апреля. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.
«23 апреля по Калининградской области, начиная с утра, ожидается усиление северо-западного ветра до 15−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.