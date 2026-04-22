Лукашенко подписал указ об автомобильных перевозках пассажиров в Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ об автоперевозках пассажиров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении», которым совершенствуется правовое управление этой сферой.

О подписании указа вечером в среду, 22 апреля 2026 года, проинформировала пресс-служба президента. Сообщается, что указ, кроме прочего, направлен на повышение уровня безопасности и формирование прозрачной налоговой среды в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Среди новшеств, которые вводятся подписанным указом, можно отметить новые основания, на основании которых приостанавливается деятельность автоперевозчиков. В частости, подобная мера будет применяться в случае непредставлении налоговой декларации, наличии долгов по налогам, подаче в налоговую недостоверных сведений.

Помимо этого, указом вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, всеми прочими иными перевозчиками. При этом повторное включение в реестр возможно по истечении трех месяцев.

