Воронеж украсила форзиция, расцветающая до появления листвы

Кустарники с ярко-желтыми колокольчиками расцвели по всему Воронежу. Уникальность растения состоит в том, что его «золотое облако» появляется ранней весной, когда на деревьях еще нет листвы. Цвести нарядная форзиция будет около четырех недель, и это радует.
Интересно, что форзиция является родственницей сирени, а ее родина — Китай. Шотландский ботаник Уильям Форсайт привез это растение оттуда, после чего растение получило свое необычное название в честь садовника Кенсингтонского дворца.
В различных культурах форзиция наделена особыми значениями. К примеру, в Корее это растение символизирует верность в любви, а в Японии — приход весны и предвкушение чего-то радостного. В Европе же распустившаяся форзиция стала предвещать интересное романтическое свидание.