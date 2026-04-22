На Национальной технологической олимпиаде отличились более 540 человек

Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады (НТО) в этом году стали 463 школьника 8−11-х классов и 80 студентов из 59 регионов России, а также Казахстана, сообщили в правительстве РФ.
Всего участниками соревнований в 2025/2026 учебном году стали 226 тысяч человек из всех регионов России и зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан, Грузия и Туркменистан.
«Наш Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что своими смелыми идеями ученые и инженеры уже формируют новую реальность. Национальная технологическая олимпиада уже 11 лет поддерживает способных школьников и студентов, помогает им найти свой путь в сфере исследований и разработок. Всего за это время участниками соревнований стали более 1,1 миллиона человек из всех регионов России и 77 зарубежных стран. Каждый год олимпиада привлекает все больше участников. Это показывает, что среди подрастающего поколения есть много по-настоящему заинтересованных, талантливых ребят, которым интересно развиваться в науке, технологиях и преображать мир в лучшую сторону», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Итоговые соревнования состоялись на площадках 24 ведущих вузов и технологических компаний в 11 городах страны. Школьники соревновались в 34 профилях, студенты — в 7 направлениях.
Финалисты решали задачи на стыке дисциплин. Например, автоматизировали полные циклы горнодобывающих предприятий, создавали программные комплексы из беспилотников и манипуляторов для ликвидации последствий землетрясений, разрабатывали системы для анализа космических снимков при природных катастрофах. Задачи были максимально приближены к запросам реального сектора экономики, а работа велась в условиях, близких к производственным процессам.
Школьники — победители и призеры олимпиады получают образовательные льготы: 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или зачисление в вуз без вступительных испытаний. Студенты-победители смогут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в технологических компаниях — партнерах НТО.
«К олимпиаде присоединяется все больше ведущих университетов страны. Растет интерес и компаний — лидеров индустрии, которые формируют прямой запрос на кадры нового поколения. Вместе они ставят реальные задачи для школьников и студентов. Таким образом, создается уникальная среда для погружения ребят в передовые инженерные технологии, открываются понятные и перспективные траектории в образовании и карьере», — подчеркнул министр науки и высшего образования России, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Валерий Фальков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.