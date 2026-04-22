Городские службы Нижнего Новгорода готовятся к новым затяжным дождям

«Техника работает круглосуточно на проблемных точках, известных каждому району. С 20 апреля было откачано уже более 10 тысяч кубометров воды — за столь короткий промежуток времени это серьезные показатели. Сегодня, после обильных снегопадов, в город вернулось тепло, таяние снега усилилось, нагрузка на службы увеличилась. К работе привлечена вся имеющаяся водооткачивающая техника — илососы, вакуумные машины, мотопомпы, в том числе и недавно закупленная по поручению главы города Юрия Шалабаева. В первую очередь откачиваем воду на участках основных магистралей, где большой поток общественного и личного транспорта, затем уходим на внутриквартальные дороги. На особом контроле — водоотводные лотки и каналы. После ночных заморозков их нужно освобождать ото льда и попавшего мусора. Также в ежедневном режиме проводим анализ состояния склонов, подверженных оползневым процессам из-за перенасыщения влагой», — подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов.