Место строительства новой АЭС в Ростовской области еще не определили

«Росатом» считает Новочеркасск наиболее оптимальным из-за готовой схемы выдачи мощности. Корпорация направила в правительство Ростовской области декларацию о проекте рядом с Новочеркасской ГРЭС. Региональные власти направили замечания с учетом социально-экономических факторов, инфраструктуры, технических требований и экологии, но ответа пока не получили. В марте 2026 года замгендиректора «Росэнергоатома» Александр Хвалько на круглом столе в Совете Федерации подтвердил планы по строительству у Новочеркасской ГРЭС и исключил Волгодонск из рассмотрения.