В Воронежской области предприниматель довел очистные сооружения до аварийного состояния

Министерство ЖКХ региона проведет проверку.

Источник: Комсомольская правда

Житель Кантемировского района во время видеоприема рассказал министру ЖКХ и энергетики области о неудовлетворительном состоянии очистных сооружений в селе. Несколько лет назад объект передали для эксплуатации предпринимателю. Обслуживание сооружений проводилось некачественно, а потом бизнесмен и вовсе ушел с территории района. Техническое обследование показало аварийное состояние объекта, однако никто ответственности не понёс.

— Не может быть так, чтобы при ненадлежащей эксплуатации оборудование в один момент превратилось в состояние, требующее серьёзных вложений. Прежде чем говорить о выделении денег, надо понять, почему никто не понёс ответственности, — предложил Евгений Бажанов. — Поручаю администрации представить документы, будем разбираться. — А оборудование, конечно, нужно модернизировать, займемся.