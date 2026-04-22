Главные новости к вечеру 22 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 22 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Послы ЕС одобрили кредит для Украины и санкции против РФ

Послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters.

Новак: нефть Казахстана из «Дружбы» пойдет на другие направления

Нефть Казахстана из трубопровода «Дружба» с 1 мая пойдет на другие направления, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Иран допустил продолжение переговоров с США

Иран допускает, что переговоры с США в Пакистане могут возобновиться в случае снятия Соединенными Штатами морской блокады исламской республики. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Два человека погибли при обрушении дома в Сызрани

В Сызрани введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Max. Сегодня утром в городе после удара БПЛА обрушился подъезд жилого дома. Два человека погибли, еще 12 — пострадали.

ЦБ опроверг сообщения о платных переводах по СБП с 1 мая

Тарифы на переводы через Систему быстрых платежей с 1 мая 2026 года меняться не будут, сообщил Банк России. Ранее в в Telegram-каналах и некоторых СМИ появились сообщения, что с 1 мая в России изменится стоимость переводов для граждан и бизнеса через СБП.

