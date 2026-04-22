В Краснодарском крае ужесточили правила эвакуации автомобилей

Новый закон в Краснодарском крае изменит работу эвакуаторов. Отныне они должны прибывать к задержанным автомобилям не позднее чем через 15 минут после получения сигнала. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания.
Этот документ регулирует перемещение неправильно припаркованных машин на специальные стоянки. Председатель профильного комитета Иван Тутушкин пояснил, что уполномоченные службы обязаны начинать эвакуацию в течение четверти часа после уведомления от диспетчера.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил рост нагрузки на дороги региона. Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству легковых автомобилей — их почти 2,5 миллиона. Он подчеркнул, что зачастую водители предпочитают парковаться где угодно, игнорируя запрещающие знаки, несмотря на штрафы.
Новые правила призваны быстрее освобождать проезжую часть и уменьшать вероятность пробок. Также ожидается, что они повысят дисциплину водителей. Бурлачко считает, что это поможет восстановить нормальное движение, снизить риск ДТП и дополнительно дисциплинировать автомобилистов в вопросах парковки.
Власти надеются, что сокращение времени работы эвакуаторов ускорит движение транспорта в городах и разгрузит дороги в часы пик.