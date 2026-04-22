В Краснодарском крае ужесточили правила эвакуации автомобилей

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил рост нагрузки на дороги региона. Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству легковых автомобилей — их почти 2,5 миллиона. Он подчеркнул, что зачастую водители предпочитают парковаться где угодно, игнорируя запрещающие знаки, несмотря на штрафы.