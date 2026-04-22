В Калининграде 22 апреля дали старт патриотической акции «Георгиевская лента». Сегодня у монумента «Мать-Россия» волонтеры Победы вместе со школьниками развернули и торжественно пронесли 80-метровую Георгиевскую ленту. Как сообщает пресс-служба областного правительства, акция реализуется во всех муниципалитетах, уже определено порядка 100 пунктов раздачи лент.
Информацию о пунктах выдачи ленточек можно узнать на сайте георгиевскаяленточка.рф. Присоединиться к волонтерам — на сайте Добро.рф.
Только за сегодня в Калининграде удалось раздать 2,5 тыс. Георгиевских лент. Акция продлится до 9 мая включительно — раздадут 65 тыс. ленточек.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.