Проект промышленного туризма ОМК стал победителем премии «Маршрут построен»

Проект ОМК «Завод видел» включает девять маршрутов на три завода ОМК — в Выксе Нижегородской области, Чусовом Пермского края и Челябинске. Они подходят как для взрослых, так и для детей. Гости знакомятся с масштабными производствами в заводских цехах и исследуют работы современных художников в единственном в России стрит-арт-парке на действующих производствах.