Проект промышленного туризма ОМК стал победителем премии «Маршрут построен»

На первом этапе сто лучших проектов двух стран определили народным голосованием.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) вошла в число победителей V сезона премии национальной туристической премии «Маршрут построен 2025−2026». Проект ОМК «Завод видел», который знакомит туристов с современным наукоемким металлургическим производством и большим искусством, признан лучшим в России в номинации «Промышленный туризм».

В этом году в премии участвовали почти 1,2 тыс. туристических проектов людей, предприятий и регионов из 79 субъектов Российской Федерации. На первом этапе сто лучших проектов двух стран определили народным голосованием. Победителей в 23 номинациях назвал совет премии, в который входят руководители организаций туриндустрии, профильных государственных структур, журналисты и редактора массмедиа.

Проект ОМК «Завод видел» включает девять маршрутов на три завода ОМК — в Выксе Нижегородской области, Чусовом Пермского края и Челябинске. Они подходят как для взрослых, так и для детей. Гости знакомятся с масштабными производствами в заводских цехах и исследуют работы современных художников в единственном в России стрит-арт-парке на действующих производствах.

«Промышленный туризм — новый тренд для путешественников. Проект “Завод видел” показывает мощь металлургии — от истоков до современности, инженерное наследие и современное искусство в индустриальных пространствах. В 2026 году в маршруты для гостей завода ОМК в Выксе мы включили и отреставрированную башню Владимира Шухова: объект невероятной силы и красоты», — отметила менеджер по промышленному туризму ОМК Юлия Виреева.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что на «Интурмаркете» обсудили развитие автотуризма в России.