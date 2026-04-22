Перекраска нижегородских такси в оранжевый цвет может обойтись в 2,5 млрд рублей

Общественный совет по развитию такси направил в Законодательное собрание Нижегородской области обращение с просьбой пересмотреть законопроект об обязательной цветовой гамме для легковых такси. По расчетам экспертов, за пять лет оклейка машин в оранжевый цвет обойдется бизнесу более чем в 2,45 миллиарда рублей.
В письме на имя зампредседателя ЗСНО Алексея Антонова отмечается, что таких расходов перевозчикам не потянуть. Минимальная стоимость оклейки одного автомобиля сегодня составляет около 95 тысяч рублей, и никаких мер господдержки для таксистов в регионе не предусмотрено. В Совете опасаются, что дополнительная финансовая нагрузка заставит часть предпринимателей уйти в тень или вовсе бросить легальные перевозки, а это неизбежно ударит по доступности услуги для жителей.
Вместо обязательной перекраски всего кузова представители отрасли предлагают менее затратные варианты. Например, установить единые требования только к цвету «шашечного пояса» — сделать его оранжевым — либо добавить на кузов дополнительную цветную полосу, как это уже работает в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Напомним, проект закона с требованиями к цветам кузова такси разработало Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. По задумке, все легальные легковые такси должны быть выкрашены в оранжевый цвет, аналогичный тому, что используется на автобусах RAL 2004. Предполагается, что это поможет пассажирам и контролирующим органам быстрее распознавать официальные машины в потоке.