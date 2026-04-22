Народные приметы на 23 апреля: туман и солнце помогут угадать летнюю погоду

Женщинам и девушкам сегодня надо умыться утренней росой.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Терентий Маревный, Терентий Маревой, Терешка, Маревник. В этот день наблюдали за туманом и пытались определить, какой будет погода летом. По приметам, если на Маревника солнце восходит в тумане, лето будет теплым и дождливым. По традиции обходили поля, приносили жертвы земле: закапывали по углам поля хлеб, яйца и другие продукты. Во время обхода читали заговоры для хорошего урожая. Хорошей приметой считалось, если в это время по полю стлался туман. Его старались «поймать» на чистую ткань, которую потом хранили как оберег. Женщины и девушки выходили в поля и луга, чтобы умыться утренней росой. Считалось, что роса Маревного дня обладает особой целебной и косметической силой: она очищает кожу, делает ее молодой и красивой, защищает от болезней. При умывании произносили специальные заговоры на красоту и здоровье. После этого нельзя было вытирать лицо полотенцем — роса должна была высохнуть естественным образом, чтобы ее сила полностью впиталась в кожу. На Терентия готовили особый отвар из первых весенних трав, собранных на рассвете. Напитком поили всех членов семьи для защиты от болезней и придания сил после зимы, а также окропляли углы дома и хозяйственных построек для защиты от негативной энергии и вредителей.

Сегодня утром нельзя шуметь и громко разговаривать. Нельзя начинать новое дело: оно может «заблудиться в тумане» и не принести результатов. Нельзя выносить мусор из дома. По поверьям, вместе с мусором можно было вынести благополучие и достаток из дома. Нельзя стирать и развешивать белье на улице, оно может впитать негативную энергию тумана и принести в дом болезни.

Сегодня надо работать с землей и готовить грядки. Можно собирать лекарственные растения, проводить семейные обеды на укрепление отношений.

Народные приметы на 23 апреля:

— яркое солнце в безоблачном небе — к сухому и жаркому лету и хорошему урожаю зерновых;

— туман стелется по земле рано утром — к хорошему урожаю льна и конопли;

— день выдался пасмурным и прохладным — к затяжной весне;

— дождливый день — к обильному урожаю грибов и ягод.

Источник: astromeridian.ru.