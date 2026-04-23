Резервисты Кубани с 1 мая будут получать по 50 тысяч рублей ежемесячно

На Кубани ввели новую региональную поддержку резервистов для защиты критической инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая 2026 года резервисты Кубани, призванные на специальные сборы, будут ежемесячно получать финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. Данное решение было утверждено главой администрации Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

В текущих условиях проведения специальной военной операции встает острая необходимость в охране энергетических, транспортных и других жизненно важных объектов региона. Мы окажем поддержку кубанцам, состоящим в мобилизационном резерве и направленным на специальные сборы для обеспечения безопасности критической инфраструктуры, путем введения региональной выплаты. Ежемесячно таким гражданам будет выплачиваться материальная помощь в сумме 50 тысяч рублей.

пояснил Вениамин Кондратьев

Резервисты будут участвовать в тренировках и специальных военных сборах. В этот период, помимо новой единовременной выплаты, которая вступает в силу с 1 мая, им будет производиться полное денежное довольствие, аналогичное выплатам военнослужащим, а также сохраняться их средняя заработная плата по основному месту работы. Обеспечивается проезд к месту проведения сборов, а также питание и необходимое вещевое обеспечение.